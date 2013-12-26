США допомагали знищувати повстанців - екс-президент Колумбії

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на латиноамериканські ЗМІ.

Кілька днів тому відповідну інформацію опублікувало видання Washington Post. За даними газети, йшлося про співпрацю з початку 2000-х років, завдяки якому було убито декілька лідерів Революційних збройних сил Колумбії (РЗСК), в тому числі Рауль Рейес. Він загинув у 2008 році в результаті ракетного обстрілу табору РЗСК в Еквадорі біля кордону з Колумбією.

"Ці військові операції здійснювалися під моєю відповідальністю", - написав у своєму мікроблозі в Twitter Урібе.

За його словами, США допомагали Боготі знайти лідерів повстанців, однак за їх безпосереднє знищення відповідали колумбійські спецслужби і військові.

Після опублікування цієї інформації президент сусіднього Еквадору Рафаель Корреа назвав, те що сталося "украй серйозними" подіями, припустивши, що це може негативно позначитися на процесі мирного врегулювання в Колумбії.

З кінця 2012 року уряд Колумбії веде з РЗСК переговори про мирне врегулювання внутрішнього конфлікту. Це вже четверта за 30 років спроба налагодити діалог і досягти миру в країні, деза півстоліття громадянської війни загинули сотні тисяч людей. Повстанці ведуть боротьбу з урядом за побудову суспільства соціальної справедливості і рівності.