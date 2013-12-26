Дітей від сурогатних матерів можна хрестити - РПЦ

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на рішення Священного Синоду Російської православної церкви.

"Дитина, народжена за допомогою "сурогатного материнства", може бути охрещена за бажанням осіб, які виховують її, якщо такими є або її "​​біологічні батьки", або "сурогатна мати", тільки після того, як вони усвідомлюють, що з християнської точки зору така репродуктивна технологія є морально ганебною, і принесуть церковне покаяння - незалежно від того, свідомо чи несвідомо вони проігнорували позицію Церкви", - сказано в оприлюднених у четвер матеріалах останнього у 2013 році засідання Священного Синоду.

Тільки в цьому разі, наголошується в документі, Церква зможе очікувати, що хрещена дитина буде виховуватися в православній вірі і їй будуть прищеплювати християнські моральні уявлення. "Якщо ж такого усвідомлення не відбувається, то вирішення питання про хрещення відкладається до часу свідомого особистого вибору дитини", - сказано в документі.

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За оцінкою Синоду, практика сурогатного материнства отримує в даний час все більш широке поширення. Церква засуджує таку практику, в тому числі, тому, що в цьому разі "розуміння людини як унікальної особистості підміняється образом людини як біологічної особини, яку можна довільно конструювати, маніпулюючи елементами "генетичного матеріалу".

Сам по собі факт "сурогатного народження" не є перешкодою для хрещення людини, бо він не несе відповідальність за поведінку своїх батьків, зазначає Синод.

Згідно з документом, у разі, коли до церкви приносять немовля, народжене сурогатною матір'ю, питання про його хрещення може бути вирішене відповідно до вказівки єпархіального архієрея; вчинення же священиком таїнства хрещення без благословення архієрея буде служити підставою для застосування до нього канонічних заборон.

Також у документі вказується, що "у смертельній небезпеці благословляється хрещення немовлят незалежно від обставин їх народження".

Священний Синод зазначає, що викладена позиція "заснована на вченні Церкви про неприпустимість хрещення немовлят у сім'ях, члени яких явно і свідомо нехтують церковною традицією і не поділяють християнське вчення про шлюб та сім'ю, що практично виключає можливість християнського виховання дитини". "Це стосується не тільки питання про "сурогатне материнство", але будь-якого свідомо вираженого небажання жити по-християнськи", - наголошується в документі.