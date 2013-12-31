Теракти у Волгограді: кількість загиблих зросла до 34, понад 60 людей залишаються в лікарнях

Про це повідомляє РИА Новости з слів представника регіонального МОЗ.

"Кількість загиблих після вибуху на вокзалі - 18 осіб, кількість загиблих внаслідок вибуху в тролейбусі, за уточненими даними, - 16 осіб", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що під час вибуху в тролейбусі загинули 15 людей.

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Як передає кореспондент РИА Новости, на місце теракту в тролейбусі жителі поклали сотні червоних гвоздик, троянд, люди продовжують нести квіти і запалювати свічки.

У Волгограді оголошено жалобу до 3 січня.

Станом на 31 грудня майже 50 постраждалих внаслідок терактів перебувають у лікарнях Волгограда, ще 15 поранених проходять лікування в Москві.