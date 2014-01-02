Сейф, який вибухнув у квартирі посла Палестини, ніхто не відкривав 20 років

Президент чеської поліції заявив, що сейфи, в яких у разі несанкціонованого доступу спрацьовує вибуховий механізм, в республіці заборонені, повідомляє ІТАР-ТАРС.

За даними чеських ЗМІ, сейф раніше перебував в старій будівлі диппредставництва і був перенесений звідти в нову, куди посол Джамал Мухаммад Джамал переїхав тільки два дні тому.

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"Посол захотів дізнатися, що ж знаходиться в сейфі. Він відкрив його і попросив дружину принести папір і ручку, щоб він міг скласти опис того, що є в сейфі. Як тільки жінка вийшла з кімнати, пролунав вибух", - цитують ЗМІ міністра закордонних справ Держави Палестина Ріяда аль-Малікі.

Чеські поліцейські, які оглядали місце інциденту, повідомили, що сейф сильно пошкоджений вибухом.

Президент чеської поліції Мартін Червічек заявив, що сейфи, в яких у разі несанкціонованого доступу спрацьовує вибуховий механізм, в республіці заборонені.

"Зрозуміло, такої речі не повинно було б бути ні в одному посольстві, і ми в рамках нинішнього розслідування будемо з цим питанням розбиратися", - сказав він.

В результаті вибуху в середу у власній новій квартирі палестинський посол отримав важкі поранення і помер через кілька годин у військовому госпіталі. Поліція майже відразу виключила версію теракту.