Рятувальники почали евакуацію людей з "Академіка Шокальського", який застряг у льодах

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Синьхуа.

Згідно з повідомленням, вертоліт забрав 12 пасажирів, щоб доставити їх на корабель Aurora Australius.

За інформацією кореспондента газети Guardian Алока Джа (Alok Jha), вертоліт з пасажирами злетів і попрямував до австралійського судна. «Перші пасажири з «Шокальського» зараз на шляху до Aurora Australius», - написав він у своєму мікроблозі Twitter.

Раніше повідомлялося, що спочатку пасажирів групами по 12 чоловік доставлять на китайський корабель «Сюелун», а звідти групами по 22 людини - на баржах до Aurora Australius.

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Рішення про евакуацію пасажирів з російського судна було прийнято в понеділок після того, як до нього не зміг пробитися австралійський корабель льодового класу Aurora Australius. Проведення рятувальної операції було відкладено через погані погодні умови.

За даними МЗС Росії, що підтримує зв'язок з «Академіком Шокальським», всі члени екіпажу і учасники експедиції здорові, загрози їх життю немає. На борту судна знаходяться 74 людини, 22 з них - громадяни Російської Федерації, члени екіпажу.