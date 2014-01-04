У Грузії з'явилося Міністерство примирення і громадянського рівноправ'я

Міністерство з питань реінтеграції Грузії змінило свою назву. З 1 січня відомство називається Міністерством примирення і громадянського рівноправ'я, повідомляє «Новости-Грузия».

Першого січня набрали чинності поправки до Конституції країни, відповідно до яких міністерство має вирішувати зовсім інші завдання, – відтепер воно не намагатиметься реінтегрувати осетинський і абхазький народи до складу Грузії, його мета – помиритися з населенням бунтівних територій.

Міністр «примирення» Паата Закареїшвілі вважає, що колишня політика була помилковою: «Реінтеграція – це одна з складових частин врегулювання конфлікту. Але спершу конфлікт треба врегулювати, і лише потім братися за реінтеграцію».

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Колишній голова парламентської комісії з відновлення територіальної цілісності Грузії Шота Малашхія упевнений, що нова назва міністерства – це підміна, що відвертає увагу від правових реалій конфлікту: «По-перше, потрібно сказати, що за усіма міжнародними документами ці території окуповані. І на цих територіях пройшла етночистка. Виходячи з цього, необхідно, щоб термін «реінтеграція», з яким не було жодних юридичних проблем, залишався незмінним. Це не етнічний конфлікт, а проблема Росії і Грузії. Росія окупувала ці території, так що потрібно виходити з міжнародного права, а не вигадувати якісь назви».

Політолог Ніка Читадзе також скептично дивиться на те, що відтепер до складу уряду входить Міністерство примирення.

Експерт не проти налагодження відносин між народами, які залишилися по різні боки барикад, проте вважає, що одна лише назва навряд чи здатна примирити людей: «Багато залежить від тієї стратегії і тактики, яку обиратиме нова влада Грузії відносно Росії, Абхазії, Цхінвальського регіону і всередині Грузії. Ми маємо розвивати демократичні інституції».

Ідея громадянського рівноправ'я, яка також знайшла відображення у новій назві міністерства, за словами очільника відомства Закареїшвілі, адресована тим громадянам Грузії, які не вважають себе сьогодні такими.