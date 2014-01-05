США направляють до Антарктики криголам на допомогу ”Академіку Шокальському”

Як повідомляє ИТАР-ТАСС, про це заявила представниця Берегової охорони США Еллісон Конрой. За її словами, у відповідь на запит Австралійської служби безпечного морського судноплавства Polar Star вийшов з порту Сіднея для надання допомоги двом суднам - китайському ”Сюелун” і російському ”Академік Шокальський”. У вказаний район американський криголам повинен прийти упродовж тижня.

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”Після того, як була проведена оцінка ситуації, в Береговій охороні дійшли висновку, що і ”Сюелун”, і ”Академік Шокальський” можуть не вибратися самостійно з льодового полону”, - додала співрозмовниця агентства.

Портом приписки Polar Star є Сієтл (штат Вашингтон). Криголам вийшов із Сієтлу на початку грудня, щоб провести судна з вантажами до американської антарктичної станції Макмурдо. Дорогою він мав був зробити зупинку в Сіднеї.

За прогнозом Росгідромету, ”Академік Шокальський” зможе самостійно вийти з льодового полону 8 січня.

На борту судна ”Академік Шокальський”, що опинився 25 грудня в льодовому полоні, перебували 74 особи - російський екіпаж (22 особи) і 52 пасажири - група науковців з австралійської антарктичної експедиції і мандрівники, що їх супроводжуюють. Екіпаж залишився на судні, а пасажири, їх багаж і наукове устаткування були евакуйовані.

Рішення про евакуацію людей з ”Шокальського” ухвалили після того, як до нього через міцний лід не змогли пробитися криголами: китайський ”Сюелун” (”Сніговий дракон”) і австралійський ”Аврора Австраліс”. Для евакуації був задіяний вертоліт з китайського судна, який брав на борт по 12 осіб і доставляв їх на крижане поле в безпосередній близькості від австралійського криголама. Незабаром після проведення евакуації ”Сюелун” також застряг у льодах.

”Академік Шокальський” - круїзне судно льодового класу, що є власністю РФ і експлуатується австралійським оператором.