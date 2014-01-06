В Італії через дощовий циклон оголошено штормове попередження

Нового удару стихії зазнала область Лігурія, передає ІТАР-ТАРС. В районі міста Генуя декільком десяткам сімей довелося залишити свої будинки через повені.

Після сильної грози виявилися затопленими деякі периферійні дороги в Римі. Повідомляється про повалені дерева й підтоплені тунелі. У Тоскані й Ломбардії попереджають про небезпеку зсувів.

На тему: У двох штатах США через снігову бурю ввели надзвичайний стан (відео)

Нові неприємності принесла негода на фешенебельний гірськолижний курорт Кортіна д`Ампеццо. У різдвяні канікули через сильні снігопади багато готелів залишилися там без електропостачання.

За останні години там знову випало багато снігу, місцева влада оголосила про повну готовність до надзвичайних ситуацій. У південних областях країни очікуються сильні дощі. У Неаполітанській затоці припинено морське сполучення з островами Іск’я та Капрі.

Синоптики обіцяють, що ця хвиля негоди буде нетривалою, і вже в понеділок, 6 січня - у свято Богоявлення, - на Апенніни повернеться сонце .