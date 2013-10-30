ЗМІ: Іван Охлобистін виявився злісним неплатником позик

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на прес-секретаря Пресненського суду Москви Ніну Юрковe.

За її словами, в лютому 2012 року Охлобистін спільно з Віктором Алісовим, Любов'ю Калинською і Геннадієм Меркуловим виступили поручителями за грошовою позикою для ТОВ "Студія Ортодокс" у розмірі близько 9 мільйонів рублів. Позичальник та поручителі зобов'язалися повернути гроші 6 серпня 2012 року, проте до цих пір не погасили борг, у зв'язку з чим банк і звернувся до суду.

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З якою метою було взято кредит, у позові не повідомляється, проте відомо, що учасники судового розгляду спільно брали участь в одному творчому проекті - працювали над фільмом "Соловей-Розбійник". Фільм знімала "Студія Ортодокс" за участю продюсерів Івана Охлобистіна, Віктора Алісова , Любові Калинською і Геннадія Меркулова, крім того, Охлобистін зіграв у стрічці головну роль.

"Банк "Холдинг -Кредит" вимагає стягнути з відповідачів борг в сумі понад 8,9 мільйона рублів солідарно" , - уточнила прес-секретар суду.