Судна "Академик Шокальский" і "Сюелун" вийшли з важких льодів Антарктиди

«У середу рано вранці AMSA одержало повідомлення, що суднам «Академик Шокальский» і «Сюелун» вдалося звільнитися від важких льодів. За три години до того тріщини почали відкривати лід навколо скутого судна, і невдовзі «Академик Шокальский» почав поволі рухатися, намагаючись вийти з льоду. Капітан повідомив, що ввечері судно змогло успішно вийти з важкого льоду і почало поволі рухатися на північ», - йдеться в повідомленні.

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Про це передає РИА Новости з посиланням на Австралійське управління морської безпеки (AMSA).

Після півночі надійшло повідомлення від капітана «Сюелун» про те, що його судно також зуміло звільнитися від важких льодів, а наразі поволі рухається. Капітан китайського судна повідомив, що не потребує додаткової допомоги.

Пізніше директор Далекосхідного НДІ гідрометеорології Юрій Волков запевнив, що екіпажу судна «Академик Шокальский», яке вийшло з важких льодів Антарктиди, більше нічого не загрожує, судно тримає курс на новозеландський порт Блав.

Повідомляється, що і «Сюелун» вже вийшов на чисту воду.

«Академик Шокальский» був заблокований льодами біля узбережжя Антарктиди 24 грудня 2013 року. Пасажири 2 січня були евакуйовані за допомогою вертольота, після того, як до судна не змогло пробитися австралійське судно Aurora Australis.

Китайський криголам "Сюелун", який брав участь в евакуації пасажирів з «Академик Шокальский», також застряг у льодах.