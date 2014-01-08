В аварії військового вертольота в США загинула одна людина - ЗМІ
22:07, 08 січня 2014Світ
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Один з врятованих членів екіпажу військового вертольота, що розбився в США, помер.
Одна людина стала жертвою аварії військового вертольота в штаті Вірджинія / Фото: navy.mil
Про це повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на представників ВМС США.
На тему: У США розбився військовий вертоліт, рятувальна операція триває
Вертоліт ВМС США МH-53-E впав у воду в 28 кілометрах від курортного міста Вірджинія-Біч, розташованого на атлантичному узбережжі країни. На його борту перебувало п`ять осіб. Четверо з них були врятовані, проте один пізніше помер. У районі катастрофи вертольота проводиться рятувальна операція. Пошуки п`ятого військовослужбовця тривають.
Військові не можуть сказати, що могло послужити причиною падіння машини.
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