В аварії військового вертольота в США загинула одна людина - ЗМІ

Про це повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на представників ВМС США.

На тему: У США розбився військовий вертоліт, рятувальна операція триває

Вертоліт ВМС США МH-53-E впав у воду в 28 кілометрах від курортного міста Вірджинія-Біч, розташованого на атлантичному узбережжі країни. На його борту перебувало п`ять осіб. Четверо з них були врятовані, проте один пізніше помер. У районі катастрофи вертольота проводиться рятувальна операція. Пошуки п`ятого військовослужбовця тривають.

Військові не можуть сказати, що могло послужити причиною падіння машини.