У США розбився військовий вертоліт, рятувальна операція триває

Американський військовий вертоліт у середу зазнав аварії біля узбережжя штату Віргінія, повідомляється в офіційному Twitter ВМС США, передає РИА Новости.

Важкий транспортний вертоліт CH- 53E впав у районі міста Норфолк. Як повідомляє телеканал ABC, на борту вертольота знаходилися п'ять осіб. В даний час ведеться пошуково-рятувальна операція.

За даними агентства Ассошиейтед Прес, четверо з п'яти чоловік, що знаходилися на борту, були врятовані в ході рятувальної операції.

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Доля п'ятого члена екіпажу вертольота поки невідома, його пошуки тривають. Інформаціъ про стан врятованих не надходило. Важкий транспортний вертоліт MH- 53E впав в океан біля узбережжя міста Норфолк. В даний час продовжується пошуково-рятувальна операція.