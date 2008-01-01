ООН покликала на допомогу Людину-Павука

17:40, 01 січня 2008
Світ
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Кипить робота над першим коміксом

Знаменита студія коміксів Marvel займеться поліпшенням іміджу Організації Об`єднаних Націй, пише у вівторок британська газета The Independent.

За даними видання, ООН і Marvel вже уклали угоду про співпрацю і працюють над першим коміксом, дія якого розгортатися в умовній країні, яка втягнена у війну. У книзі з картинками, розрахованій на підлітків, супергерої студії Marvel - Людина-Павук і члени "Фантастичної четвірки" допомагатимуть у виконанні миротворчих і гуманітарних місій "блакитним каскам" ООН і співробітникам ЮНІСЕФ.

Студія Marvel працюватиме над спільними проектом з ООН безкоштовно. Комікс, який стане результатом співпраці, планується перекласти основними мовами світу і видати тиражем в декілька мільйонів екземплярів. Тільки у американських школах в 2008 році планується роздати більше мільйона копій книжки про "супергероїв ООН".

Marvel, яка придумала Людину-Павука, Халка і інших супергероїв, не вперше відправляє своїх персонажів пропагувати патріотичні ідеї або допомагати громадським організаціям. Одним з перших героїв, придуманих цією студією, заснованою в 1939 році, був Капітан Америка, що боровся з негативним персонажем, в якому легко впізнавався Адольф Гітлер. Персонажі інших серій коміксів Marvel впродовж всієї історії студії не менш точно слідували актуальному курсу внутрішньої і зовнішньої політики США, відзначає видання. ООН, у свою чергу, пережила за останні декілька років ряд гучних корупційних скандалів, оголосила, що має намір приділяти особливу увагу популяризації своїх ідей серед молодого покоління.

Лента.ру

 

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