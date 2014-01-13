Біля узбережжя Пуерто-Ріко стався сильний землетрус, жертв немає

Землетрус магнітудою 6,4 стався в ніч на понеділок біля північного узбережжя Пуерто-Ріко , повідомляє РИА Новости з посиланням на Геологічну службу США .

Підземний поштовх був зафіксований опівночі за місцевим часом в 97 кілометрах на північ від міста Атильо. Епіцентр землетрусу розташовувався на глибині одного кілометра.

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Відомостей про жертви або руйнування не надходило. Загрози виникнення цунамі немає.

На початку жовтня 2009 року в районі Пуерто-Ріко, а також у британських і американських Віргінських островів стався землетрус магнітудою 6,1. Про постраждалих і серйозні руйнування не повідомлялося.