Землетрус магнітудою 4,2 стався на Каспії біля берегів Азербайджану
23:17, 02 січня 2014Світ
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Землетрус магнітудою 4,2 зафіксовано в 20.23 (18.23 за київським часом) в Каспійському морі
Землетрус магнітудою 4,2 стався на Каспії біля берегів Азербайджану
Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на центр сейсмологічної служби азербайджанської Національної академії наук.
Епіцентр землетрусу знаходився в 90 кілометрах на північний схід від азербайджанського селища Гала, його вогнище залягало на глибині 60 кілометрів.
На узбережжі землетрус не відчувався.
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