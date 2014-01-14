ЗМІ: Лідер КНДР призначив сестру на пост страченого за держзраду дядька

Молодша сестра лідера КНДР Кім Чен Ина розподілятиме фінанси в Трудовій партії замість страченого в грудні минулого року дядька Чан Сон Тхека, повідомляє РИА Новости з посиланням на південнокорейську газету "Чосон ільбо".

Газета посилається на групу Інтелектуальної солідарності КНДР у Південній Кореї. З чуток, молодша сестра лідера Кім Е Чжон стала главою 54-го відділу Трудової партії, діяльність якого раніше контролював Чан Сон Тхек.

Цей відділ партії відповідає за постачання вугілля, електрики, палива, одягу та інших предметів першої необхідності у Корейську народну армію. Спочатку військове відомство країни займалося цими поставками, однак після того, як у 2012 році начальник штабу сухопутних військ Лі Ен Хо був зміщений з поста, Чан Сон Тхек віддав ці функції Трудовій партії. За інформацією джерела, віце-маршал Чхве Рен Хе попросив Кім Чен Ина повернути функцію розподілу назад військовому відомству, але його прохання було відхилене. Замість цього у відання військових потрапили близько 30 торгових компаній, які раніше контролювалися Кабінетом міністрів країни.

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Як повідомляє про-північнокорейська група, Кім Е Чжон стала управляти банком Тесон і банком Об'єднання та розвитку, туристичними, залізничними та іншими проектами, деякими з яких раніше управляла тітка лідера - Кім Ген Хі.

Дядько Кім Чен Ина, який очолював «регентську раду» при молодому правителі КНДР, був страчений у грудні 2013 року за вироком суду за спробу повалення влади.