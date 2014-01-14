ЗМІ: Антишпигунська угода між Німеччиною та США - на межі зриву

Укладення між Німеччиною і США двосторонньої угоди, що передбачає відмову від шпигунства відносно один одного, знаходиться на межі зриву. Про це сьогодні повідомила газета "Зюддойче цайтунг" з посиланням на одного з учасників переговорів з німецької сторони, передає ИТАР-ТАСС.

За даними видання, незважаючи на те, що діалог офіційно ще триває, уряд ФРН більше не відчуває надії на підписання цього договору, оскільки США відмовляються дати зобов'язуючу згоду в майбутньому не шпигувати за членами німецького кабінету міністрів та іншими політичними діячами.

Крім того, представники американських спецслужб не мають наміру розкривати інформацію про те, з якого часу прослуховувався мобільний телефон канцлера Ангели Меркель і здійснювалася і здійснюється чи нині стеження за іншими німецькими політиками.

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"У нас нічого не вийде", - зазначив в інтерв'ю "Зюддойче цайтунг" високопоставлений співробітник Федеральної розвідувальної служби Німеччини /БНД/, яка уповноважена вести переговори з представниками американських структур безпеки.

Збір і аналіз АНБ США величезного обсягу даних користувачів у Німеччині стали надбанням громадськості завдяки викриттям Едварда Сноудена і викликали обурення в ФРН, спровокувавши дискусію про необхідність підписання відповідної угоди між сторонами.