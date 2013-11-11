ЗМІ: США не укладатимуть "антишпигунську" угоду з Німеччиною

Таке послання привезли із США глава Федеральної розвідувальної служби BND Герхард Шиндлер і президент Федерального відомства з охорони конституції Ханс - Георг Масен, пише Росбалт.

США вважають можливим підготовку якоїсь вельми невизначеної угоди між спецслужбами. У першій частині документа, що отримав назву "Угода про кооперацію", позначені області, в яких спецслужби хотіли б тісно співпрацювати. Йдеться про такі глобальні теми, як захист від терористичної загрози, нелегальна торгівля зброєю і людьми, кіберзлочинність. Друга частина документу, що стосується шпигунства і, можливого, антишпигунської угоди, виявилася менш об'ємною, повідомляє DW з посиланням на Spiegel Online.

На тему: США та Німеччина можуть укласти договір про "нешпигунство" - джерело

Тут США мають значно меншу свободу маневру, зазначає видання. Явно виражена відмова від шпигунської активності могла б бути сприйнята як визнання провини. Крім того, у разі підписання антишпигунської угоди, і інші держави могли б захотіти укласти аналогічний договір. Як пояснив Шиндлер, США готові "до нового виду співпраці" з Німеччиною, однак протягом найближчих тижнів необхідно узгодити точні формулювання.

Раніше повідомлялося, що двостороння зустріч між представниками адміністрації канцлера Ангели Меркель з одного боку і Білого дому з іншого відбулася 30 жовтня. ФРН на переговорах представляли, зокрема, радник Меркель із зовнішньополітичних питань Крістоф Хойсген, координатор роботи німецьких спецслужб Гюнтер Хайс, а США - Сьюзан Райс, директор національної розвідки Джеймс Клеппер, радник президента з боротьби з тероризмом Ліза Монако, а також заступник глави Агентства національної безпеки (АНБ Джон Інгліс. Крім того, німецькі політики зустрілися з керівниками американського зовнішньополітичного відомства.

Документ, на ухваленні якого наполягає Берлін, передбачає заборону на стеження за урядами, державними органами та дипломатами країн-учасниць договору. Крім того, Німеччина вимагає гарантувати захист персональних даних і приватного життя німецьких громадян, за якими, судячи з документів, які просочилися в ЗМІ, США також стежили.

Раніше газета Bild am Sontag написала, що президент США Барак Обама з 2010 року знав про прослуховування телефону канцлера Німеччини Ангели Меркель. За даними видання, про секретну операцію щодо Меркель Обаму поінформував директор АНБ Кіт Александер. "Обама тоді не тільки не зупинив акцію, але і дозволив її продовжувати", - повідомляла газета з посиланням на джерело в спецслужбах США.

У свою чергу журнал Der Spiegel з посиланням на секретні документи повідомив, що американські спецслужби прослуховували телефон Меркель з 2002 року, тобто ще до того, як вона зайняла пост голови уряду в 2005 році.