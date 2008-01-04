Біля офісу Лейбористської партії Грузії підірвали гранату

У ніч на п`ятницю невідомі кинули гранату з машини, що проїздила повз, у напрямку офісу Лейбористської партії Грузії в місті Зестафоні, повідомляє прес-служба МВС Грузії.

В результаті інциденту вибите скло на першому і другому поверхах будівлі. Потерпілих немає.

«За фактом порушено кримінальну справу. Ведеться розслідування. Напередодні виборів поліція працює у посиленому режимі і нікому не буде дозволено влаштовувати провокації і ускладнювати обстановку в країні», - сказав співробітник прес-служби.

Представники Лейбористської партії заявили, що вибух пов`язаний з майбутніми президентськими виборами, в яких бере участь і кандидат від Лейбористської партії, повідомляє Газета.ру.

Дострокові президентські вибори в Грузії пройдуть 5 січня. У них беруть участь сім кандидатів, серед яких лідер Лейбористської партії Шалва Нателашвілі.