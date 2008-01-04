Європа потерпає від снігу та морозу

Сильні снігопади від Балкан до Британських островів. Найбільше постраждали графства Шотландії. Через замети на дорогах поліція закрила головну автомагістраль королівства.

У сусідній Франції ситуація на дорогах ще гірша. Сильний дощ зі снігом у поєднанні з різким похолоданням перетворив автотраси на справжню ковзанку, повідомляє ОРТ.

У Болгарії намагаються ліквідувати наслідки сильного снігопаду, що порушив транспортне сполучення й залишив без електроенергії сотні населених пунктів. В окремих районах країни зберігається режим надзвичайної ситуації.

Як передає ІТАР-ТАРС, найскладніше становище в містах Русе, Бургас, Стара Загора, Разград, Селістра, Варна, Велико Тирново та Добрич, вулиці яких опинилися під метровим шаром снігу. Виникли перебої з постачанням населення продуктами першої необхідності, зокрема хлібом.

На центральних автомагістралях країни рух машин ускладнено, а місцями повністю блоковано. Через снігові замети застряг пасажирський поїзд, який прямував із Софії до Силістри, його пасажирів евакуюють рятувальники.

У гірських готелях третю добу блоковані туристи, серед яких багато дітей, власники готелів повідомляють, що в них закінчуються харчі. У постраждалих районах є також проблема з наданням екстреної медичної допомоги, оскільки замети може проїхати тільки спецтехніка.

За прогнозами болгарських метеорологів, сніг найближчими годинами припиниться, однак температура повітря знизиться до мінус 15-20 градусів за Цельсієм.

Крім того, через сильне похолодання влада Ірану в четвер скоротила постачання природного газу до Туреччини через різке зростання витрати палива всередині країни. Життя в іранській столиці практично паралізоване, передає НТВ. Школи Тегерана закрито, громадський транспорт ходить із перебоями, на дорогах - величезні затори.

ICTV