Майже половина світового багатства належить 1% населення - дослідження

Стан 85 найбагатших людей - близько 1,7 трильйони доларів - зрівнявся зі станом найбіднішої половини населення планети (близько 3,6 мільярди осіб). Про це повідомляється в дослідженні благодійної організації Oxfam, передає Лента.ру.

Майже половиною світового багатства (46 відсотків) володіє один відсоток населення, якій загалом належить 110 трильйонів доларів. Це у 65 разів більше, ніж стан найбіднішої половини населення.

Процес зосередження світового багатства в руках все меншої кількості людей триває, зазначає Oxfam. В минулому році стали мільярдерами 210 осіб. В результаті їх число збільшилося до 1426 осіб, а їх загальний достаток склав 5,4 трильйони доларів.

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В якості прикладу розподілу багатства в країнах, що розвиваються, наводиться ситуація в Індії. В цій країні за останнє десятиліття кількість мільярдерів зросла з шести до 61 людини, які зосередили в своїх руках сукупний статок у розмірі 250 мільярдів доларів. До 2008 року на мільярдерів в Індії довелося 26 відсотків від стану всього населення, тоді як у 2003 році цей показник становив 1,8 відсотки.

У дослідженні Oxfam зазначається, що ситуацію необхідно виправляти, оскільки вона загрожує політичної і соціальної стабільності в країнах з високим рівнем нерівності. До них належать в першу чергу держави, що розвиваються: Росія, вже згадана Індія, Бразилія, Мексика, Аргентина, Китай, Туреччина. Усунути нерівність пропонується за рахунок справедливого оподаткування, пожертвувань на благодійність і підвищення заробітних плат рядовим співробітникам.

Oxfam являє собою об'єднання з 17 благодійних організацій, що працюють в 90 країнах по всьому світу. Метою Oxfam є захист прав людей, допомогу найбіднішим верствам населення, боротьба з несправедливістю.