У Росії хочуть брати відбитки пальців у всіх іноземців

Відповідний проект документа опублікований на єдиному порталі для розміщення інформації про підготовку правових актів, пише Lenta.ru

В іноземців, як йдеться у проекті президентського указу, будуть сканувати відбитки пальців всіх десяти пальців рук. В рамках пілотного проекту знімати відбитки будуть в дипломатичних місіях у Великобританії, Данії, М'янмі та Намібії, а також у пункті прикордонного контролю московського аеропорту «Внуково». Про запуск пілотного проекту російський МЗС повинен буде повідомити перераховані держави до 15 червня 2014 року.

Як довго триватиме пілотний проект і коли сканування відбитків пальців введуть в інших країнах, у проекті указу не повідомляється.

На думку авторів проекту, дана міра повинна дозволити «своєчасно вжити відповідні заходи у зв'язку з планованим введенням в 2015 році державами-членами Європейського союзу обов'язкову процедуру зняття відбитків пальців російських громадян, які звертаються за візами».

Система збору біометричних даних (відбитків десяти пальців і цифрової фотографії) при отриманні візи в країни шенгенської угоди заробила в 2011 році. Першими країнами, у яких ввели таку систему контролю при видачі віз, стали держави Північної Африки.

У грудні 2013 року в Росії також прийняли закон про обов'язкову запису сканованих відбитків вказівних пальців рук на чіпи біометричних закордонних паспортів. Знімати відбитки у всіх бажаючих отримати біометричний закордонний паспорт почнуть з 1 січня 2015 року.