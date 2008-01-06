Папа Римський: людство врятує справедливий розподіл багатства

Людство, яке роздирають суперечності і егоїстичні конфлікти, врятує помірне життя і справедливий розподіл багатств, заявив у неділю Папа Римський Бенедикт XVI під час меси з нагоди свята Єпіфанії (Хрещення).

"Неможливо сказати, що глобалізація - синонім світового порядку, навпаки. Боротьба за економічну перевагу та скупка енергетичних ресурсів ускладнюють роботу тих, хто прагне збудувати справедливий світопорядок", - сказав він.

Понтифік наголосив, що тільки ведучи помірне життя і докладаючи зусиль для справедливого розподілу багатств, стане можливим встановити правильний хід розвитку людства.

Папа Римський нагадав про значення надії в сучасному світі. За його словами, якщо її не існує, люди починають шукати щастя в пияцтві і надмірностях, руйнуючи самих себе і навколишній світ.

РІА "Новости"