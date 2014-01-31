В Австралії приспали найстарішого фламінго світу

Як повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Франс Прес, за словами працівників зоопарку Аделаїди, рожевого фламінго на ім’я Грейтер (Greater) приспали через хвороби, пов'язані з віком. Грейтер оселився в зоопарку міста Аделаїда ще у 1933 році.

За даними агентства, в зоопарку залишився ще один фламінго "похилого віку" - Чіллі (Chilly). Цьому фламінго на даний момент близько 60 років.

Читайте такожКиївський зоопарк ризикує залишитися без слона"Грейтер був найстарішим фламінго у світі. До того ж він був останнім рожевим фламінго в Австралії", - повідомила представник австралійської благодійної організації Zoos South Australia Ілейн Бенстед (Elaine Bensted). Вона додала, що присипити птаха "було правильним рішенням", оскільки ніякі зусилля лікарів і додаткове лікування не змогли б поліпшити його здоров'я.

У 2009 році на Грейтер було скоєно напад, в результаті якого у нього були сильно пошкоджені голова і дзьоб, кровоточили очі. За даними поліції, звинувачення в жорстокому поводженні з тваринами були пред'явлені чотирьом молодим людям віком від 17 до 19 років.