Колишній мер Нью-Йорка захищатиме природу в ООН - ЗМІ

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Пан Гі Мун вирішив призначити колишнього мера Нью-Йорка Майкла Блумберга спеціальним посланцем з питань міст і проблеми зміни клімату. Про це пише ИТАР-ТАСС з посиланням на Reuters.

За даними джерел агентства, адміністративний голова всесвітньої організації може оголосити про це призначення вже в найближчу добу. Пан Гі Мун, як вказує агентство, домагається того, щоб у світі проблемі зміни клімату приділялося більше уваги, а роль ООН в обговоренні цього питання була розширена.

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Як зазначається, рішення генсека, зокрема, зумовлено тим, що Блумберг, який протягом 12 років був мером найбільшого мегаполісу США, називав серед основних напрямів своєї роботи захист природи, а також протидію зміні клімату на планеті. Крім того, Блумберг домагався зміни законодавства США, щоб воно в більшій мірі відповідало потребам екології.

Досягнення на посаді мера Блумберга

У роки правління Блумберга комунальні служби використовували для опалення більш чисті види палива, що дозволило істотно знизити вміст шкідливих речовин у повітрі. У вересні 2013 року Блумберг заявив, що повітря в Нью-Йорку стало найчистішим за останні 50 років. Вміст діоксиду сірки у ньому зменшився на 69% у порівнянні з 2008 роком, а викиди сажі скоротилися на 23%.

Зазначалося також, що поліпшення якості повітря в мегаполісі дозволяє істотно скоротити ризик виникнення легеневих і серцево-судинних захворювань і врятувати "близько 800 життів на рік".