Китай розробив план вторгнення до Північної Кореї

Збройні сили Китаю розробили план вторгнення до Північної Кореї і взяття під контроль її ядерного арсеналу у разі, якщо ситуація в країні дестабілізується, повідомляється в доповіді експертів американського Інституту миру і Центру стратегічних і міжнародних досліджень, які відвідали Китай влітку минулого року.

На думку експертів, які мали розмови з високопоставленими представниками Народно-визвольної армії Китаю (НВАК), у разі потреби Китай спробує одержати мандат ООН на проведення операції, але якщо міжнародна спільнота не відреагує достатньо швидко, НВАК готова провести операцію, не чекаючи міжнародного схвалення.

Крім взяття під контроль північнокорейського ядерного арсеналу, китайська армія повинна буде здійснювати миротворчі операції і надавати гуманітарну допомогу, з тим щоб запобігти виникненню потоку біженців через майже 1400-кілометровий кордон Китаю з КНДР.

Ядерний арсенал КНДР наразі налічує, на думку фахівців, близько 10 зарядів. Нагадаємо, що в жовтні 2006 року в країні було здійснене перше випробування ядерного боєприпасу. Минулого року КНДР погодилася закрити свою ядерну програму в обмін на постачання енергоносіїв і продовольства.

Лента.ру