Небезпечні равлики атакували жителів центральної Бразилії

Молюски, переносять захворювання, небезпечні для людини

Равлики забираються в сади і будинки, чіпати їх голіруч категорично заборонено. Влада рекомендує збирати равликів за допомогою рукавичок і пластикових пакетів і варити - тільки так можна убити інфекцію, яку вони переносять, - передає Эхо Москвы.

Равлики були вперше ввезені до Бразилії з Африки нелегально в 80-х роках минулого століття. Місцеві ресторатори сподівалися використовувати молюсків при приготуванні делікатесних блюд, проте цей вид равликів виявився неїстівним. Тим часом, бразильський клімат дуже підійшов контрабандним равликам. І вони почали швидко розмножуватися.

Експерти говорять, що їх безконтрольне розмноження може викликати екологічне лихо, порівнянне з нашестям сарани.