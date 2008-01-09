Клінтон здобула перемогу в Нью-Гемпширі
07:39, 09 січня 2008Світ
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Обама не збирається здаватися
|Хілларі Клінтон. Фото Reuters
Її головний суперник, сенатор від штату Ілінойс Барак Обама зайняв друге місце з 37% голосів.
Барак Обама привітав Хілларі Клінтон з перемогою, але заявив, що він «все ще озброєний і готовий продовжувати» боротьбу.
Раніше стало відомо, що в первинних виборах кандидата в президенти США від Республіканської партії, набравши 38% голосів, переміг сенатор від штату Арізона Джон Маккейн.
5 лютого попереднє голосування відбудеться одночасно в 22 штатах.
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