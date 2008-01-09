Клінтон здобула перемогу в Нью-Гемпширі

Сенатор від штату Нью-Йорк Хілларі Клінтон одержала 40% голосів і перемогла у первинних виборах кандидата в президенти США від Демократичної партії, що пройшли в штаті Нью-Гемпшир, що зміцнило її рейтинг кандидата в президенти США після поразки в праймеріз у штаті Айова, повідомляє Газета.ру з посиланням на Reuters.

Її головний суперник, сенатор від штату Ілінойс Барак Обама зайняв друге місце з 37% голосів.

Барак Обама привітав Хілларі Клінтон з перемогою, але заявив, що він «все ще озброєний і готовий продовжувати» боротьбу.

Раніше стало відомо, що в первинних виборах кандидата в президенти США від Республіканської партії, набравши 38% голосів, переміг сенатор від штату Арізона Джон Маккейн.

5 лютого попереднє голосування відбудеться одночасно в 22 штатах.