Вибух газу: у Казані обрушився під`їзд житлового будинку

У Казані в результаті вибуху побутового газу сьогодні вночі обрушився під`їзд триповерхового цегляного житлового будинку.

Як повідомляє NEWSru, ударною хвилею вибило вікна будинків неподалік, і автомобілів, які стояли поруч. За попередніми даними, одна людина загинула, троє постраждали, ще 15 можуть залишатися під завалами. Вибухом було зруйновано 12 квартир.

Вранці рятувальники витягнули з-під завалів будинку, що вибухнув, тіло жінки. "Імовірно, загиблій жінці 50-55 років", - повідомили в прес-службі ГУ МНС РФ по Татарстану. Кількість загиблих під уламками, можливо, значно більша.

Близько 50 мешканців будинку евакуйовано в сусідню школу. Крім того, евакуйовані жителі найближчих готелів і учні шкіл.

Температура повітря в Казані зараз досягає мінус 24 градусів.