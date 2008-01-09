Лукашенко пообіцяв зробити Білорусь «оплотом Китаю в Європі»

У Білорусі будуть створені найсприятливіші умови для приходу китайських інвесторів. Про це заявив сьогодні президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з головою Народного банку Китаю Чжоу Сяочуанем, передає БЕЛТА.

"Ми останнім часом відчули серйозний інтерес з боку китайських інвесторів до білоруської економіки, - сказав глава держави. -Тим інвесторам, які приходять до Білорусі з КНР, не створимо жодних проблем. Ми вітаємо китайські інвестиції в білоруську економіку і створюватимемо для китайських інвесторів найсприятливіші умови".

Президент Білорусі подякував голові Народного банку Китаю, керівництву Китайської Народної Республіки, китайському народу "за колосальну підтримку, за ту допомогу, яку вони надають Білорусі".

"У Білорусі кожна людина знає і цінує дружбу з Китаєм, ставлення китайського народу до нашої країни", - відзначив Олександр Лукашенко і підкреслив, що Білорусь виконає ті обіцянки, які були дані під час візиту глави білоруської держави до Китаю: бути справжнім другом, справжнім оплотом Китаю в Європі.

"Що стосується співпраці між центральними банками двох країн, то для нас це дуже серйозний досвід, дуже серйозна підтримка", - підкреслив Олександр Лукашенко і нагадав, що активи в китайських юанях включені до складу міжнародних резервних активів Білорусі.

На думку Чжоу Сяочуаня, його візит сприятиме розвитку відносин між центральними банками двох країн і державами в цілому. Голова Народного банку Китаю також нагадав, що в кінці 2007 року Білорусь відвідав прем`єр-міністр КНР, який попросив після повернення активізувати відносини з Білоруссю у області економіки, торгівлі, а також в інвестиційній сфері.