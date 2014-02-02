Через крижаний дощ велика частина Словенії залишилася без електроенергії

Через крижаний дощ, який не вщухає вже другу добу, на більшій частині території Словенії припинена подача електроенергії. За даними енергетиків, без світла залишилися понад 88 тисяч споживачів, серед яких лікарні, школи, житлові будинки і промислові об'єкти, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Через обрив ліній електропередачі закритий один з найбільших гірськолижних курортів країни - "Крвавец". Найважча ситуація склалася в центральній частині країни - громадах Пивка і Постойна, де розташована система карстових печер "Постойнска-Яма". За даними республіканського Агентства навколишнього середовища, товщина льоду в деяких місцях доходить до 5 см. Згідно з оцінками Управління лісового господарства, пошкоджені дерева на площі більше 15 тис. гектарів.

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Через ожеледицю ускладнено рух на всіх магістралях Словенії, багато доріг місцевого значення перекриті. Складна ситуація склалася на залізницях країни. Потяги, в тому числі міжнародні, переміщаються зі значними затримками, на окремих ділянках з-за пошкоджень електромережі застосовуються дизельні локомотиви. Як повідомили представники міжнародного аеродрому Любляни, їм поки що вдається справлятися з негодою, "літаки злітають і сідають в штатному режимі".

За словами прем'єр-міністра республіки Оленки Братушек, "Словенія має намір звернутися за допомогою до Європейського союзу", так як в країні не вистачає мобільних електростанцій для відновлення електропостачання основних об'єктів. Для боротьби з наслідками дощу до бригад електриків вже підключилися пожежні команди. Як заявив міністр оборони країни Роман Якич, "якщо буде потрібно, то армія надасть важку техніку для усунення наслідків криги".

За інформацією Агентства навколишнього середовища, припинення дощу очікується тільки в понеділок.