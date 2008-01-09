ЦВК Грузії оголосила Саакашвілі переможцем
11:08, 09 січня 2008Світ
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Підсумки виборів не зможуть істотно змінитися
|Михаїл Саакашвілі. Фото АР
Як заявив голова Центральної виборчої комісії Леван Тархнішвілі, Саакашвілі, за попередніми даними, одержав 52,2 відсотка голосів виборців. Кандидат від об`єднаної опозиції Леван Гачечиладзе набрав трохи більше 25 відсотків голосів.
Залишилося обробити бюлетені ще з 30 виборчих дільниць, але ці дані вже не зможуть істотно змінити підсумки виборів, відзначив Тархнішвілі.
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