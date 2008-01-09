ЦВК Грузії оголосила Саакашвілі переможцем

Михайло Саакашвілі оголошений переможцем на дострокових виборах президента Грузії.

Як заявив голова Центральної виборчої комісії Леван Тархнішвілі, Саакашвілі, за попередніми даними, одержав 52,2 відсотка голосів виборців. Кандидат від об`єднаної опозиції Леван Гачечиладзе набрав трохи більше 25 відсотків голосів.

Залишилося обробити бюлетені ще з 30 виборчих дільниць, але ці дані вже не зможуть істотно змінити підсумки виборів, відзначив Тархнішвілі.

Радіо Свобода