Замкнений відмінник - однокласники розповіли про стрільця з московської школи

Сьогодні вдень учень з двома гвинтівками захопив заручників у школі №263 - загинули поліцейський і вчитель, ще одного правоохоронця поранено, а сам неповнолітній затриманий.

Як повідомляє РИА Новости за словами учнів 10А класу, в якому стався інцидент, хлопчик добре вчився і розраховував отримати золоту медаль. При цьому він був досить нетовариським. Діти не відкидають, що зрив з їх однокласником міг статися саме через медаль.

При цьому вони не змогли уточнити, чи були у старшокласника проблеми з географією.

Самого загиблого вчителя географії учні характеризують як «дуже адекватного», який оцінював всіх за рівнем знань, "не завищував і не занижував оцінки".

З однокласниками хлопчик, за їх словами, спілкувався мало, і був замкнений.