У Росії створили військову поліцію

Військові поліцейські, згідно з текстом закону, будуть забезпечувати в російській армії законність, правопорядок, військову дисципліну, безпеку дорожнього руху, охорону військових об'єктів, а також протидіяти злочинності. Керувати новою структурою буде безпосередньо міністр оборони РФ.

Як пише Лента.ру поліцейські в Збройних силах будуть відповідати за виконання покарань стосовно військовослужбовців. Йдеться про утримання у дисциплінарних військових частинах та арешт (на гауптвахтах). Органи військової поліції також будуть нарівні з начальниками гарнізонів призначати заохочення і стягнення - зараз їх призначають військові коменданти.

Штатна чисельність військової поліції складе 6,5 тисячі осіб.

При обговоренні законопроекту про військової поліції в Держдумі зазначалося, що нова структура дозволить звільнити командирів військових частин від невластивих їм функцій щодо охорони правопорядку. Зараз за дисципліною у військах переважно стежить військова комендатура, а за додержанням правил дорожнього руху - Військова автомобільна інспекція.

Головне управління військової поліції було створено влітку 2011 року і до набрання чинності нового закону працювало за відомчим наказам. Ідея створення військової поліції в Росії опрацьовується з 2009 року.