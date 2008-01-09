Росія чекає конкретних кроків Тбілісі

Росія хоче нормалізації відносин з Грузією, але чекає зустрічних кроків з боку Тбілісі. Про це заявив журналістам посол Росії в Грузії В’ячеслав Коваленко. Так він прокоментував заяву Михайла Саакашвілі про готовність після перемоги на президентських виборах почати пошук можливостей для поліпшення грузинсько-російських відносин, які різко погіршали під час перебування Саакашвілі на посту президента. «У російському суспільстві дуже добрі настрої відносно Грузії, і Росія хоче нормалізації відносин і дружби. Росія чекає від Грузії конкретного кроку, дій, які можна було б розцінити як прагнення до нормалізації відносин, - сказав Коваленко. - Ми чули багато слів і хочемо, щоб за цими словам послідували конкретні справи». Коваленко не конкретизував, про які дії може йтися, повідомляє Газета.ру.