У ЗМІ з'явились подробиці допиту московського школяра-вбивці

Перед цим хлопець замкнувся в собі й перестав відповідати на будь-які питання фахівців, повідомляє російське видання Life News.

Слідчі пішли назустріч учню і незабаром в кабінет привели вчительку російської мови та літератури Тетяну Бабкіну і психолога екстреного центру МНС, а також купили йому його улюблене печиво.

За словами школяра, він спочатку йшов зі зброєю саме до вчительки російської мови і літератури.

Читайте такожЗамкнений відмінник - однокласники розповіли про стрільця з московської школи"Ми з ним часто дискутували на тему добра і зла - я вчила дітей милосердю, а він говорив, що його не існує. Коли я йому казала, що добрих людей більше, він сміявся. І він мені вчора сказав: "Я хотів вам показати, що ви не праві", - сказала Тетяна Бабкіна після допиту.

Також вона повідомила, що, швидше за все, вбитий вчитель географії став випадковою жертвою.

"У нього (вбитого вчителя географії - ред.) був наступний урок після мене. На мій урок він (десятикласник Сергій - ред.) спізнився. Андрія Миколайовича, за його словами, він злякався, тому що він підійшов занадто близько, побоявся, що він виб'є у нього зброю. А коли я запитала, навіщо ж ти стріляв удруге, він відповів: "А він хрипів", - розповіла Бабкіна.

Читайте такожЧоловіка, який захопив заручників у московській школі, знешкодженоЗа словами вчительки, Сергій навмисно йшов вмирати, але не вбивати.

"Сергій повідомив, що йшов до мене, але передумав і зайшов до вчителя географії. Також він заявив, що хотів у цей день померти, але так, щоб його застрелили. Сергій дуже боявся сам накласти на себе руки. До вчорашньої зустрічі я його характеризувала тільки з позитивного боку: веселий, добрий, чуйний, працездатний, цікавий. Тобто у нього своєрідне мислення", - додала вчителька.

За словами Бабкіної, Сергій - абсолютно безконфліктний підліток.

За її зізнанням, вона не могла навіть припустити, що дитина "стільки років живе з таким пеклом в душі".

"Я стільки років у школі. Завжди вважала, що непогано розбираюся в людях. Виявляється, я помилялася", - зізналася Бабкіна.

Аналізуючи причини, що спонукали 15-річного Сергія на злочин, вчителька заявила, що все почалося з народження його брата.

"Все почалося з народження його брата. Знаєте, часто у дітей буває: вони в центрі всесвіту, навколо них крутиться. А тут раптом з'явилося щось, що змусило поділити цей всесвіт", - вважає вона.

Вбитого вчителя географії Тетяна Бабкіна назвала "світлою людиною", добріших за яку вона не зустрічала - "добрий, чуйний, десь навіть наївний". За її словами, він любив дітей, а діти - його, "хіба що тільки не сиділи у нього на шиї".