ООН: Ватикан має відсторонити від служіння священиків-педофілів

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Комітет ООН з прав дитини вимагає, щоб Ватикан «негайно відсторонив» від служіння тих священиків, які є причетними або підозрюються в сексуальних домаганнях, і передав їх владі.

Крім того, у звіті комітету міститься заклик до Ватикана зробити публічною інформацію, яку він має, про священиків-педофілів, а також про тих, хто допомагав приховати їхні злочини.

В ООН «серйозно занепокоєні» тим, що Ватикан не вживає заходів для захисту дітей від можливих домагань.

Комітет ООН закликав Ватикан залучити жертв домагань і міжнародні правозахисні організації до розслідування таких злочинів.