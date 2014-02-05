ООН: Ватикан має відсторонити від служіння священиків-педофілів
14:55, 05 лютого 2014Світ
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Організація Об’єднаних Націй засудила Римо-католицьку церкву через політику, яка дозволяє священикам ґвалтувати і розбещувати тисячі дітей у всьому світі.
Католицький міністрант / REUTERS
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Комітет ООН з прав дитини вимагає, щоб Ватикан «негайно відсторонив» від служіння тих священиків, які є причетними або підозрюються в сексуальних домаганнях, і передав їх владі.
Крім того, у звіті комітету міститься заклик до Ватикана зробити публічною інформацію, яку він має, про священиків-педофілів, а також про тих, хто допомагав приховати їхні злочини.
В ООН «серйозно занепокоєні» тим, що Ватикан не вживає заходів для захисту дітей від можливих домагань.
Комітет ООН закликав Ватикан залучити жертв домагань і міжнародні правозахисні організації до розслідування таких злочинів.
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