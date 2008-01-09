Польща зажадала від США гарантій безпеки

Польща погодиться на розміщення на її території елементів американської системи протиракетної оборони тільки в тому випадку, якщо Вашингтон дасть країні додаткові гарантії безпеки. Про це заявив польський прем`єр-міністр Дональд ТУСК, повідомляє Лента.ру з посиланням на France Presse.

"До сьогоднішнього дня в ході переговорів, які вели наші попередники, Польща не одержала гарантій, що американська ПРО підвищить рівень безпеки нашої країни", - сказав Д.ТУСК.

Однією з вимог Польщі є модернізація національної системи протиповітряної оборони, оскільки поява на території країни американських військових об`єктів зробить польський повітряний простір більш уразливим. Про це заявив міністр оборони Польщі Богдан КЛІХ.

У грудні глава російського Генштабу Юрій БАЛУЄВСЬКИЙ заявив, що старт з польської території американської протиракети російська система попередження про ракетний напад може прийняти за пуск балістичної ракети, що може спровокувати удар у відповідь по району запуску.

На 15 січня запланована перша зустріч Б.КЛІХА з главою Пентагону Робертом ГЕЙТСОМ. Натомість прем`єр Д.ТУСК має намір 8 лютого відвідати Росію.