ЦВК Грузії скасувала підсумки виборів на чотирьох дільницях

Центрвиборчком Грузії анулював результати голосування на чотирьох з 3512 виборчих ділянок, де 5 січня пройшли дострокові президентські вибори. Про це повідомляє "Новини-Грузія".

Підсумки виборів скасовані, зокрема, на дільниці номер 1 Телавського виборчого округу (східна Грузія), де у виборчу урну були вкинуті зайві бюлетені. На цій дільниці, за даними ЦВК, перемогу отримав кандидат від об`єднаної опозиції Леван Гачечіладзе (414 голосів), а Михайло Саакашвілі посів друге місце (302 голоси).

На ділянці номер 22 в окрузі Цалка (східна Грузія) підсумки виборів були скасовані через факти тиску на виборців. Тут все 220 голосів, за даними ЦВК, були віддані за Саакашвілі.

Результати голосування з дільниці номер 38 Местійського виборчого округу (західна Грузія) і ділянки номер 1 округу Сабуртало (район Тбілісі) були анульовані у зв`язку з тим, що там була втрачена виборча документація. Дані щодо кількості голосів не публікувалися.

Голова ЦВК Леван Тархнішвілі зазначив, що відміна результатів голосування по кількох ділянках не вплине на загальний підсумок виборів. За його словами, Центрвиборчком продовжить розглядати скарги.

Раніше ЦВК, обробивши інформацію з 3482 з 3512 виборчих ділянок, оголосив, що Михайло Саакашвілі отримав перемогу. Решта голосів, за словами Тархнішвілі, не зможуть змінити розклад сил.

Тим часом об`єднана опозиція висловила готовність направити до суду більше тисячі позовів, щоб добитися перерахунку голосів і проведення другого туру голосування, пише Лента.ру.