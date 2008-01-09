Великобританія не має наміру виконувати вимогу Росії

Великобританія не має наміру припиняти роботу відділень Британської ради в Санкт-Петербурзі та Єкатеринбурзі, як цього вимагає російський МЗС, повідомили РосБізнесКонсалтингу в посольстві Великобританії в Москві. "Як і планувалося, співробітники Британської ради в Санкт-Петербурзі та Єкатеринбурзі прийдуть на роботу до своїх офісів 14 січня", - повідомили в посольстві.

Як зазначили в дипмісії, Великобританія продовжить дискусію з російськими органами влади "з метою знайти рішення ситуації якнайшвидше і таким чином дати Британській раді можливість продовжити роботу".

Нагадаємо, в грудні 2007 р. російський МЗС зажадав закрити регіональні відділення цієї організації з 1 січня 2008 р. Глава МЗС РФ Сергій Лавров стверджував, що Британська рада здійснює свою діяльність в Росії незаконно.