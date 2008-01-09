Туркменія недодала газу Іранові, а постраждала Греція

Туреччина припинила постачання газу до Греції у зв`язку з тим, що раніше був скорочений обсяг експорту іранського газу до Туреччини, повідомили сьогодні в Міністерстві енергетики країни. За словами джерела, наразі щоденне газоспоживання в Туреччині становить 124 млн. куб. м. замість 142 млн. куб. м, передає Reuters.

1 січня 2008 р. Іран скоротив експорт газу до Туреччини після відключення його постачань з Туркменістану. Експорт газу з Ірану до Туреччини скорочений на 75% - до 4-5 млн. куб. м на добу. Міністр закордонних справ Ірану Манучер Моттакі закликав Туркменістан в найкоротші терміни відновити постачання газу і висловив сподівання, що це станеться до 6 січня 2008 р. У свою чергу туркменська сторона знову заявила, що постачання були тимчасово припинені через технічні роботи на газопроводі, і це "звичайний технічний процес".

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