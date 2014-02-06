CNN внесла пам'ятник Брестської фортеці в список найпотворніших у світі - білоруси обурені

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на «Інтерфакс-Захід».

«Так ставитися до пам'яті не можна. Адже пам'ятник встановлено не просто десь як витвір мистецтва, а насамперед як пам'ять про тих, хто загинув», - заявив директор комплексу Григорій Бисюк.

«Поки ми не знаємо, куди подавати скаргу. Хоча, безумовно, це заслуговує як мінімум офіційних і публічних вибачень», - підкреслив він.

Окремо Бисюк розкритикував коментар журналістів про пам'ятник, в якому сказано, що «мужність потрібна для того, щоб подивитися на цього надутого бетонного білоруса, який чи то злиться, чи то страждає від запору».

«Ці коментарі - це взагалі жах. Як могли взагалі нормальні люди здогадатися ось так уїдливо, нерозумно висловлюватися. Я вважаю, що американці просто не знають, що таке війна і навіть не читали історію. Вони просто не знають, що таке Брестська фортеця», - зазначив він.

У свою чергу голова спілки письменників Білорусі, голова Громадської ради з моральності Микола Чергінець назвав рейтинг CNN частиною політики, спрямованої на перегляд історії Великої Вітчизняної війни. «Панове, які дають таку оцінку монумента, не знають, що представляє із себе справжнє обличчя фашизму. У Білорусі під час Великої Вітчизняної війни загинув кожен третій. Наше ставлення до Брестської фортеці - особливе», - додав він.

Німці штурмували Брестську фортецю 22 червня 1941 року, це одна з перших битв Великої Вітчизняної війни. Організована оборона тривала до 30 червня, а окремі осередки спротиву зберігалися аж до 23 липня. Всього, за даними німецьких військових архівів, в Брестській фортеці було виявлено більше двох тисяч загиблих радянських солдатів і офіцерів (за іншими даними, загинули більше чотирьох тисяч осіб). Загальні дані щодо втрат 45-ї німецької піхотної дивізії, яка штурмувала фортецю, - близько 700 загиблих, понад тисяча поранених.

Меморіальний комплекс «Брестська фортеця-герой» був відкритий у 1971 році. Його головний монумент «Мужність» - скульптура воїна, на зворотному боці якої розміщені рельєфні композиції, що розповідають про окремі епізоди оборони фортеці.

Рейтинг найпотворніших пам'яток світу було опубліковано на сайті телеканалу CNN 24 січня. Серед інших до нього увійшли монумент в Дакарі, присвячений відродженню Африки, Стоунхендж Сема Хілла (Вашингтон, США), а також скульптури Мартіна Лютера Кінга в американському Толедо і Папи Івана Павла II в Римі.