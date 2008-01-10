Для Путіна хочуть створити центр історичної спадщини

Фракція "Справедлива Росія" внесла до Держдуми РФ законопроект "Про центри історичної спадщини Президентів РФ, що припинили виконання своїх повноважень".

Як пише у четвер видання "Газета", завданням подібних центрів повинне стати вивчення діяльності кожного президента. Для цієї мети будуть сформовані архів, бібліотека і музейна колекція пов`язаних з главою держави предметів, які запропоновано розміщувати в окремій будівлі або комплексі на батьківщині екс-президента. Проте у кожного подібного фонду має бути філіал у Москві.

Створення центру, за підрахунками есерів, вимагатиме 1,225 мільярда рублів з федерального бюджету, а також щорічного фінансування у розмірі 122,5 мільйонів рублів, додають "Ведомости". Центр повинен бути організований кремлівською адміністрацією за узгодженням з колишнім президентом протягом року з моменту припинення його повноважень.

За задумом справоросів, екс-президент, щоб не йти з політики, повинен очолити опікунську раду центру своєї спадщини. Тим часом центри спадщини матимуть право здійснювати підприємницьку діяльність, створювати ЗМІ, займатися видавницькою і іншою діяльністю в межах Конституції і Кримінального кодексу. Перевірка фондів органами фінансового контролю законопроектом не передбачена. Єдиною вимогою є обов`язок правління щороку публікувати підсумки незалежної аудиторської перевірки.

Як заявив "Газеті" один з авторів законопроекту Михайло Ємельянов, документ планується обговорити в думському комітеті вже за тиждень, а на розгляд палатою в першому читанні проект винесуть на початку лютого. На думку депутата, решта пропрезидентських фракцій Думи допрацює і підтримає законопроект.

Лента.ру