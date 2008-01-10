Для Путіна хочуть створити центр історичної спадщини
Щоб було чим зайнятися потім...
Фракція "Справедлива Росія" внесла до Держдуми РФ законопроект "Про центри історичної спадщини Президентів РФ, що припинили виконання своїх повноважень".
Як пише у четвер видання "Газета", завданням подібних центрів повинне стати вивчення діяльності кожного президента. Для цієї мети будуть сформовані архів, бібліотека і музейна колекція пов`язаних з главою держави предметів, які запропоновано розміщувати в окремій будівлі або комплексі на батьківщині екс-президента. Проте у кожного подібного фонду має бути філіал у Москві.
Створення центру, за підрахунками есерів, вимагатиме 1,225 мільярда рублів з федерального бюджету, а також щорічного фінансування у розмірі 122,5 мільйонів рублів, додають "Ведомости". Центр повинен бути організований кремлівською адміністрацією за узгодженням з колишнім президентом протягом року з моменту припинення його повноважень.
За задумом справоросів, екс-президент, щоб не йти з політики, повинен очолити опікунську раду центру своєї спадщини. Тим часом центри спадщини матимуть право здійснювати підприємницьку діяльність, створювати ЗМІ, займатися видавницькою і іншою діяльністю в межах Конституції і Кримінального кодексу. Перевірка фондів органами фінансового контролю законопроектом не передбачена. Єдиною вимогою є обов`язок правління щороку публікувати підсумки незалежної аудиторської перевірки.
Як заявив "Газеті" один з авторів законопроекту Михайло Ємельянов, документ планується обговорити в думському комітеті вже за тиждень, а на розгляд палатою в першому читанні проект винесуть на початку лютого. На думку депутата, решта пропрезидентських фракцій Думи допрацює і підтримає законопроект.