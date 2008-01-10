Грузинська опозиція відклала голодування

На добу відклала голодування грузинська опозиція. Її лідери вимагають надати прямий ефір своєму кандидатові на виборах - Левану Гачечиладзе.

Якщо до вечора 10-го січня Громадське телебачення виконає цю умову - голодування не буде взагалі, передає 5 канал.

Чи пристане на це телеканал - поки невідомо. Втім, його представники зробили свою заяву. Вони нагадали, що не раз пропонували опозиційному кандидатові видати звернення у записі, але, він відмовився, і вимагає лише прямого ефіру. Керівництво Громадського телебачення зауважило, що за кілька днів воно розпочне політичні ток-шоу "наживо", де матимуть слово всі кандидати на високу посаду.

Опозиціонери також продовжують вимагати другого туру виборів. За результатами перегонів 5 січня, Леван Гачечиладзе посів друге місце після Михайла Саакашвілі. Народний союз опозиції звинувачує владу у фальсифікаціях.