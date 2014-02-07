Слова Нуланд не сподобались Меркель, але ЄС продовжить співпрацю зі США

Як передає з Брюсселя кореспондент УНІАН, про це сказала на брифінгу прес-секретар президента Європейської комісії Піа Андеркилде-Хансен.

Вона відмовилася коментувати зміст розміщеної в Інтернеті телефонної розмови заступника держсекретаря США Вікторії Нуланд з послом США в Україні Джефрі Пайеттом, в якій Нуланд нібито нецензурно висловилася на адресу ЄС.

На записі, котрий у четвер, 6 лютого, був опублікований на сайті YouTube, чути, як жіночий голос у розмові про роль ЄС у розв'язанні політичної кризи в Україні вимовляє: "Fuck the EU".

Читайте такожНуланд вибачилась за свої слова в адресу ЄС"Європейський Союз не коментує зміст можливих перехоплених телефонних розмов. Це наша принципова позиція. Ми не коментуємо такого роду витоки інформації. Підслухані телефонні розмови не є частиною арсеналу, який ми використовуємо в наших зусиллях для допомоги Україні, а на цій допомозі ми будемо зосереджуватися і надалі", - зазначила прес-секретар Єврокомісії.

За її словами, ЄС буде продовжувати співпрацювати зі своїми партнерами в питанні розв'язання політичної кризи в Україні.

Читайте такожСША не вважають свої дії в Україні втручанням у її внутрішню політику"Ми і надалі будемо контактувати з усіма нашими міжнародними партнерами, координуючими наші зусилля, і з організаціями, які зацікавлені в політичному і мирному врегулюванні нинішньої кризи. Ми ведемо наші справи в такому ж ключі, як ми це зазвичай робимо, - ми повністю залучені в підтримку врегулювання кризи в Україні, як це було в останні дні і тижні", - додала Андеркілде-Хансен.

Водночас німецький канцлер Ангела Меркель вважає неприйнятними зневажливі висловлювання американських дипломатів щодо ролі ЄС у кризовій ситуації в Україні.

Про це заявила її прес-секретар Крістіане Віртц (Christiane Wirtz), повідомляє Українська правда з посиланням на Reuters.

Речниця зауважила, що Меркель цінує роботу голови дипломатії ЄС Кетрін Ештон із реалізації зусиль Євросоюзу щодо проведення переговорів між президентом Віктором Януковичем та опозицією.

"Канцлер вважає такі висловлювання абсолютно неприйнятними. Вона наголошує, що пані Кетрін Ештон виконує надзвичайну роботу", - сказала речниця Меркель.

Як повідомляв УНІАН, в Інтернеті активно поширюються посилання на відеоролик, багаторазово викладений в Youtube, хоча перші його публікації датовані ще 4 лютого. Звук в ньому є записом телефонної розмови людей, голоси яких схожі на голоси Нуланд і Пайетта. На відео цей запис супроводжується субтитрированим перекладом на російську мову і фотографіями згаданих у ньому осіб. Нуланд при цьому досить грубо висловилася про Євросоюз з нецензурними виразами.

Сьогодні, 7 лютого, прес-секретар Білого дому Джей Карні звернув увагу на активну роль Росії у поширенні в Інтернеті підслуханої телефонної розмови Нуланд і Пайетта.

У свою чергу, прес-секретар Держдепартаменту Джейн Сакі заявила, що Нуланд вже зв'язалася з партнерами з Євросоюзу і вибачилася перед ними за різкі слова.