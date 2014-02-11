Google піднялася на друге місце в списку найдорожчих компаній

Друге місце в списку найдорожчих компаній світу з ринкової капіталізації Google зайняла вперше у своїй історії, повідомляє Лента.ру з посиланням на Agence France-Presse..

За підсумками торгової сесії на біржах США в понеділок, 10 лютого, ринкова капіталізація Google склала 394 мільярда доларів, а ExxonMobil - 388 мільярда доларів. Біржові котирування акцій обох компаній 10 лютого знизилися, проте ExxonMobil подешевшала більше ніж Google.

Очолює список найдорожчих компаній світу з ринкової капіталізації Apple, оцінювана, станом на 10 лютого, в 472 мільярда доларів. Найдорожчою компанії світу Apple стала в серпні 2011 року, відібравши це звання у ExxonMobil. У наступні роки ExxonMobil кілька разів обганяв Apple з ринкової капіталізації, однак виробнику iPhone вдавалося повертати собі звання найдорожчої компанії світу.