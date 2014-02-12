Московському школяру, застрелившему вчителя і поліцейського, пред'явили обвинувачення

Про це УНІАН повідомив офіційний представник Слідчого комітету РФ Володимир Маркін.

«Головним слідчим управлінням Слідчого комітету Росії пред'явлено звинувачення учню московської школи № 263. Його звинувачують у скоєнні злочинів, передбачених пп. «а» «б», «к» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30 і пп. «а» і «б» ч.2 ст. 105, ч. 4 ст. 206 КК РФ (вбивство двох осіб, вбивство, скоєне в зв'язку зі здійсненням особою своєї службової діяльності, замах на вбивство, захоплення заручників)», - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, 3 лютого 2014 року старшокласник школи № 263 прийшов до своєї школи з рушницею. Там він захопив і утримував як заручників учнів 10 «а» класу й зробив постріли в учителя географії Андрія Кириллова, 1984 року народження. Педагог помер на місці пригоди. На виклик шкільного охоронця приїхали співробітники поліції. Коли поліцейські ввійшли до школи, підліток відкрив стрільбу в їхній бік, поранивши старшого сержанта Володимира Крохіна, й застреливши прапорщика Сергія Бушуєва.

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Обвинуваченому призначено судову комплексну психолого-психіатричну експертизу. Проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину.

Згідно зі ст. 88 КК, що неповнолітнім, які скоїли особливо тяжкі злочини у віці до 16 років, призначається покарання у вигляді позбавлення волі на термін не більше десяти років, яке відбувається у виховних колоніях.