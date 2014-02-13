У Киргизстані забороняють "валентинки" в школах
11:01, 13 лютого 2014Світ
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У киргизькому місті Ош чиновники заборонили відзначати у школах День святого Валентина
У Киргизстані в школах не дозволяють святкувати День Валентина
Про це повідомляє ІА 24.kg з посиланням на начальника управління освіти південної столиці Куштарбека Кимсанова.
Як стало відомо, зокрема, в цьому році в школах Оша заборонено ставити поштові скриньки для «валентинок» з нагоди Дня всіх закоханих.
Читайте такожУ Таджикистані студентам заборонили святкувати Новий рік«У киргизів в історії такого свята не було. Свято любові погано впливає на моральний стан дітей», - заявив чиновник.
Всього в Оші 56 шкіл.
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