У Киргизстані забороняють "валентинки" в школах

Про це повідомляє ІА 24.kg з посиланням на начальника управління освіти південної столиці Куштарбека Кимсанова.

Як стало відомо, зокрема, в цьому році в школах Оша заборонено ставити поштові скриньки для «валентинок» з нагоди Дня всіх закоханих.

Читайте такожУ Таджикистані студентам заборонили святкувати Новий рік«У киргизів в історії такого свята не було. Свято любові погано впливає на моральний стан дітей», - заявив чиновник.

Всього в Оші 56 шкіл.