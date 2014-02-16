Палестинський лідер запропонував зробити Єрусалим спільною столицею двох держав

Статус міста залишається однією з ключових тем мирних переговорів, які сторони відновили в минулому році за посередництва США. Ізраїльтяни Єрусалим проголосили своєю єдиною і неподільною столицею, включаючи її східну частину, зайняту в 1967 році і пізніше аннексовану. Палестинці досі вимагали передати їм Східний Єрусалим для розміщення там столиці власної держави, повідомляє РИА Новости.

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«Не треба ділити Єрусалим. Місто має бути відкритим для палестинців і ізраїльтян. В цьому суть співіснування», - сказав Аббас, який приймав у своїй резиденції в Рамалласі близько 200 ізраїльських студентів.

Він також продемонстрував готовність до компромісу при вирішенні проблеми мільйонів арабських біженців, які залишили в різні роки територію сучасного Ізраїлю і розраховують повернутися назад. Аббас запевнив студентів, що не прагне «затопити» Ізраїль біженцями і відкритий для «творчих» варіантів. «Ми не хочемо змінити соціальну структуру Ізраїлю. Ми не хочемо «затопити» його мільйонами палестинських біженців», - сказав він.

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Аббас поклав на Ізраїль, який відмовляється згортати поселенську будівництво на окупованих землях Західного берега і Східного Єрусалиму, провину за пробуксовку мирного процесу. Він нагадав, що термін, відведений на чергову спробу вирішити конфлікт за столом переговорів, закінчується через два місяці - в кінці квітня.