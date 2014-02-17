Кількість жертв снігопаду у Японії зросла до 20 чоловік

Не менше тисячі автомобілів заблоковані сніговими заметами в префектурі Ямагата. Водії і пасажири можуть отримати їжу та гарячий чай в спеціально обладнаних тимчасових пунктах допомоги. На розчищення доріг кинуті армійські підрозділи, пише ИТАР-ТАСС.

З п'ятниці в різних інцидентах, викликаних снігопадами, загинули 20 осіб. В результаті ДТП, обвалення дахів і гірських зсувів постраждали 1,6 тис осіб. У семи префектурах центральній частині Японії відрізаними від зовнішнього світу виявилися 11 населених пунктів, де проживає майже 7 тисяч осіб. Дороги до них намагаються розчистити від снігових завалів з допомогою важкої техніки.

Через обрив ліній під час снігопадів без електроенергії залишаються понад 9 тисяч сімей. Раніше з великими запізненнями рухаються поїзди за основним залізничним магістралям Японії, в тому числі по лініях швидкісних експресів "Сінкансен".

У п'ятницю-суботу в багатьох місцях центральної частини Японії випало найбільше снігу за весь час спостережень. Синоптики попереджають, що на цьому тижні негода може продовжитися. Тиждень тому в центральній Японії також були сильні снігопади. Через травми тоді загинули 13 осіб.